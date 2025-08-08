Döbbenetes baleset: jogsi nélkül hajtott, balesetet okozott, majd elbújt a kukoricásban (fotókkal és videóval)

A kukoricásban bujkált a vétkes

A Tények információi szerint a karambolt az a férfi okozta, akit korábban már eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el.

A balesetben egy szabályosan közlekedő, 42 éves nő is megsérült, őt a mentők kórházba szállították.