Döbbenetes baleset: jogsi nélkül hajtott, balesetet okozott, majd elbújt a kukoricásban (fotókkal és videóval)
Brutális ütközés: a vétlen a kórházba került, a másik kukoricásban lapult meg!
Ahogy korábban beszámoltunk róla, súlyos közúti baleset történt csütörtök este a 4-es főúton, Nyírpazony és Nyíregyháza között. Két személyautó ütközött frontálisan. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A rendőrség péntek reggel tájékoztatta portálunkat, hogy az egyik sofőr a baleset után elhagyta a helyszínt, és elmenekült.
A kukoricásban bujkált a vétkes
A Tények információi szerint a karambolt az a férfi okozta, akit korábban már eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el.
A balesetben egy szabályosan közlekedő, 42 éves nő is megsérült, őt a mentők kórházba szállították.
