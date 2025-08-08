augusztus 8., péntek

Baleset

1 órája

Döbbenetes baleset: jogsi nélkül hajtott, balesetet okozott, majd elbújt a kukoricásban (fotókkal és videóval)

Címkék#baleset#Nyíregyháza#Nyírpazony

Brutális ütközés: a vétlen a kórházba került, a másik kukoricásban lapult meg!

Szon.hu

Ahogy korábban beszámoltunk róla, súlyos közúti baleset történt csütörtök este a 4-es főúton, Nyírpazony és Nyíregyháza között. Két személyautó ütközött frontálisan. A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Durva karambol Nyírpazonynál

Fotók: Bordás Béla

A rendőrség péntek reggel tájékoztatta portálunkat, hogy az egyik sofőr a baleset után elhagyta a helyszínt, és elmenekült.

A kukoricásban bujkált a vétkes

A Tények információi szerint a karambolt az a férfi okozta, akit korábban már eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el.

A balesetben egy szabályosan közlekedő, 42 éves nő is megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

 

