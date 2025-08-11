augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

52 perce

Családi házban csaptak fel a lángok Mátészalkán – egyszerre két szoba égett

Címkék#tűz#mátészalka#tűzoltóság

Egyszerre két helyiség égett. A tűzoltók gyorsan intézkedtek és megfékezték a lángokat Mátészalkán.

Szon.hu

Tűz Mátészalkán: a Kalmár utcai családi ház több szobájában is felcsaptak a lángok.

Egyszerre két helyiségben is felcsaptak a lángok Mátészalkán
Egyszerre két helyiségben is felcsaptak a lángok Mátészalkán
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Tűz Mátészalkán: két szoba is égett egyszerre

Kigyulladt egy mátészalkai, Kalmár utcai, padlástér beépítéses családi ház. Két különálló szobában egyszerre volt tűz, berendezési tárgyak égtek. A mátészalkai hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett mentek be az épületbe, a tüzeket két vízsugárral eloltották, már az utómunkálatokat végzik és szellőztetnek. írta a katasztrófavédelem

A hétvégén is bőven akadt dolguk a tűzoltóknak, rengeteg esethez riasztották őket

Árokba borult autók és pusztító lángok kísérték a hétvégét. A tűzoltók folyamatosan helyt álltak a riasztásoknál.

Ide kattintva részletes beszámoló olvasható a péntektől vasárnap éjfélig tartó beavatkozásokról.

Ajánljuk még:

Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton

Összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi a 4-es főút 266-os kilométerénél, Nyíregyháza közelében, az M3-as sztráda mellett. Az autóban hárman utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a hybrid járművet.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset a nagykállói felüljárón

Tetejére borult egy személyautó a 4911-es út 9-es és 10-es kilométere közötti szakaszán, Nagykállónál.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Más országban nem minden megengedett, amit itthon természetesnek veszünk

Egészen furcsa szabályok be nem tartásáért büntethetnek meg az Európai Unió néhány tagállamában.

Már csak alig több mint három hét van hátra a nyárból, sokaknak azonban még hátra van a külföldi kikapcsolódás. Népszerű úti cél ilyenkor például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország. Ezekben az államokban azonban nem csak a közlekedési kultúra más, számunkra egészen furcsa szabályokhoz is igazodni kell. Emellett a hazánktól eltérő sebességhatárokkal is érdemes tisztában lenni.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Nyíregyházán, a "Gangesz" folyóhoz riasztották a tűzoltókat

Több méter mély árokba zuhant bele egy idős nő Nyíregyházán szombaton, arra járók hallották meg, ahogy segítségért kiáltott. Azonnal hívták a tűzoltókat és a mentőket is, akik a rendőrökkel együtt kihúzták a nyugdíjast, majd kórházba vitték.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu