1 órája
Családi házban csaptak fel a lángok Mátészalkán – egyszerre két szoba égett
Egyszerre két helyiség égett. A tűzoltók gyorsan intézkedtek és megfékezték a lángokat Mátészalkán.
Tűz Mátészalkán: a Kalmár utcai családi ház több szobájában is felcsaptak a lángok.
Tűz Mátészalkán: két szoba is égett egyszerre
Kigyulladt egy mátészalkai, Kalmár utcai, padlástér beépítéses családi ház. Két különálló szobában egyszerre volt tűz, berendezési tárgyak égtek. A mátészalkai hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett mentek be az épületbe, a tüzeket két vízsugárral eloltották, már az utómunkálatokat végzik és szellőztetnek. –írta a katasztrófavédelem
A hétvégén is bőven akadt dolguk a tűzoltóknak, rengeteg esethez riasztották őket
Hétvégi káosz: árokba csúszott jármű, pusztító lángok – nem volt megállás a tűzoltóknak
Árokba borult autók és pusztító lángok kísérték a hétvégét. A tűzoltók folyamatosan helyt álltak a riasztásoknál.
Ide kattintva részletes beszámoló olvasható a péntektől vasárnap éjfélig tartó beavatkozásokról.
