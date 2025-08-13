Baleset Nyíregyháza belvárosában – motoros és személyautó ütközött (fotók)

Motoros és személyautó ütközött: szerda délután Nyíregyháza belvárosában az Országzászló téren egy motoros nekikoccant egy autó hátuljának. Személyi sérülés nem történt. A rendőrség intézkedett a helyszínen. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Motoros és személyautó ütközött Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Motoros és személyautó találkozott Nyíregyházán: érdemes mindig higgadtan tisztázni a történteket

Ha valaki koccanás részese lesz az úton, a legfontosabb, hogy megőrizze a nyugalmát. Először a járműveket érdemes félreállítani, hogy ne zavarják a forgalmat, majd a sofőröknek érdemes higgadtan tisztázni a történteket. Még ha látszólag kisebb sérülésekkel jár a baleset, mindig ellenőrizni kell, hogy senki nem szenvedett testi sérülést. Fontos az adatcsere is: név, lakcím, rendszám és biztosítási információk segítik a későbbi ügyintézést. Ha a helyzet bonyolultabb vagy nézeteltérés merül fel, a rendőrség bevonása biztosítja a hivatalos jegyzőkönyv felvételét. A fényképes dokumentáció szintén hasznos bizonyítékként szolgálhat a biztosító felé. Végül a kár bejelentése a biztosítónál gyorsabb és problémamentesebb ügyintézést tesz lehetővé. Mindezek mellett a legfontosabb, hogy még egy apró balesetnél is körültekintően és felelősségteljesen járjunk el, így minden fél biztonságban rendezheti az ügyet.

