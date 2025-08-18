augusztus 18., hétfő

Rendőrség

1 órája

Nagy a pánik! Nyomtalanul eltűnt egy idős hölgy!

A Nyírbátori Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri.

Szon.hu
Forrás: police.hu

A Nyírbátori Rendőrkapitányság 15060-157/975/2025. számon körözési eljárást folytat a 64 éves Csiki Barnabásné nyírbátori lakos eltűnése miatt. A nő augusztus 11-én otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta  magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható nőt felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyírbátori Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is - írta a rendőrség.

 

