Baleset

3 órája

Baleset történt éjjel: kerítésbe csapódott egy autó Nagycserkesznél

Egy személyautó éjjel kerítésnek ütközött a 3612-es úton, a 41-es kilométernél. A baleset Nagycserkesz közelében történt, félpályás útlezárás volt érvényben.

Kerítésnek ütközött egy személyautó a 3612-es út 41-es kilométerénél, Nagycserkesznél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom írta a katasztrófavédelem

Nagycserkesznél sajnos több baleset is történt az elmúlt hónapokban. Májusban egy egy fiatal férfi vesztette életét:

Előzmények: az ütközés elkerülhetetlen volt. Munkahelyére, a tiszalöki börtönbe tartott, egyenruhában halt meg az autó 27 éves vezetője.

A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálta, kiemelt figyelemmel arra, hogy Jánosbokor és Nagycserkesz közötti szakaszon az útburkolat olajfoltos és csúszós volt, amit még veszélyesebbé vált az eső miatt, ezért térhetett át a járművezető a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő mezőgazdasági vontatóval ütközött.

Aznap egy másik baleset is történt a településen:

A 36-os főút 40-es kilométerénél, a település határában történt baleset. Árokba rohant egy személygépkocsi. A kocsiban három ember utazott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést.

