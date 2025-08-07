Baleset történt éjjel: kerítésbe csapódott egy autó Nagycserkesznél

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mintegy ötödét – közel 260 millió forintot – azonban nem fizették be a vétkesek.

A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket. A jelenség évek óta komoly probléma, hiszen az elmúlt hat évben 30 milliárd forintnál is több gyorshajtási bírság maradt befizetetlen, ebből a hatalmas összegből pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg is alaposan kiveszi a részét!

