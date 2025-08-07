59 perce
Baleset történt éjjel: kerítésbe csapódott egy autó Nagycserkesznél
Egy személyautó éjjel kerítésnek ütközött a 3612-es úton, a 41-es kilométernél. A baleset Nagycserkesz közelében történt, félpályás útlezárás volt érvényben.
Kerítésnek ütközött egy személyautó a 3612-es út 41-es kilométerénél, Nagycserkesznél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írta a katasztrófavédelem
Nagycserkesznél sajnos több baleset is történt az elmúlt hónapokban. Májusban egy egy fiatal férfi vesztette életét:
Egyenruhában vesztette életét a fiatal férfi Nagycserkesznél
Előzmények: az ütközés elkerülhetetlen volt. Munkahelyére, a tiszalöki börtönbe tartott, egyenruhában halt meg az autó 27 éves vezetője.
A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálta, kiemelt figyelemmel arra, hogy Jánosbokor és Nagycserkesz közötti szakaszon az útburkolat olajfoltos és csúszós volt, amit még veszélyesebbé vált az eső miatt, ezért térhetett át a járművezető a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő mezőgazdasági vontatóval ütközött.
Aznap egy másik baleset is történt a településen:
Újabb baleset Nagycserkesznél! Árokba rohant egy személygépkocsi
A 36-os főút 40-es kilométerénél, a település határában történt baleset. Árokba rohant egy személygépkocsi. A kocsiban három ember utazott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést.
