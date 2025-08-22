augusztus 22., péntek

Felfoghatatlan

2 órája

Szörnyű tragédia: döbbenetes részletek derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Címkék#nagydorogi#gyanúsított#csecsemőgyilkosság

Holtan találták meg az augusztus 20-án eltűnt csecsemőt. Ma délelőtt 10 órakor sajtótájékoztatót tartott a rendőrség és elmondták: őrizetbe vették a nagydorogi csecsemőgyilkosság elsőszámú gyanúsítottját.

Szon.hu

Augusztus 20-a sajnos nemcsak az ünneplésről szólt: mint ahogy arról a teol.hu beszámolt, a nemzeti ünnepünkön a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított nyomozást. A rendőrök és a kutatómentők nagy erőkkel keresték a csecsemőt, akit késő délután Nagydorog határában holtan találtak meg. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében péntek délelőtt tartottak sajtótájékoztatót.

nagydorogi csecsemőgyilkosság
Sajtótájékoztatót tartott a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
Fotó: Teol.hu, Makovics Kornél

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: kiderült, hogy kit gyanúsítanak 

A rendőrségi pénteki sajtótájékoztatójáról a Tolna megyei hírportál, a Teol számolt be. A tudósításból kiderül: dr. Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes ismertette a gyermekgyilkosság előzményeit, majd Korcsmár Péter rendőr alezredes elmondta a sajtónak, ki a bűncselekmény első számú gyanúsítottja. A sajtótájékoztató részleteit a teol.hu cikkében olvashatják el. 

