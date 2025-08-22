2 órája
Szörnyű tragédia: döbbenetes részletek derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról
Holtan találták meg az augusztus 20-án eltűnt csecsemőt. Ma délelőtt 10 órakor sajtótájékoztatót tartott a rendőrség és elmondták: őrizetbe vették a nagydorogi csecsemőgyilkosság elsőszámú gyanúsítottját.
Augusztus 20-a sajnos nemcsak az ünneplésről szólt: mint ahogy arról a teol.hu beszámolt, a nemzeti ünnepünkön a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított nyomozást. A rendőrök és a kutatómentők nagy erőkkel keresték a csecsemőt, akit késő délután Nagydorog határában holtan találtak meg. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében péntek délelőtt tartottak sajtótájékoztatót.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: kiderült, hogy kit gyanúsítanak
A rendőrségi pénteki sajtótájékoztatójáról a Tolna megyei hírportál, a Teol számolt be. A tudósításból kiderül: dr. Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes ismertette a gyermekgyilkosság előzményeit, majd Korcsmár Péter rendőr alezredes elmondta a sajtónak, ki a bűncselekmény első számú gyanúsítottja. A sajtótájékoztató részleteit a teol.hu cikkében olvashatják el.
Ajánljuk még:
„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben
Tragikus csütörtök: Három halott, 5 súlyos sérült egyetlen nap alatt Szabolcsban