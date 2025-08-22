Szörnyű tragédia: döbbenetes részletek derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Augusztus 20-a sajnos nemcsak az ünneplésről szólt: mint ahogy arról a teol.hu beszámolt, a nemzeti ünnepünkön a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított nyomozást. A rendőrök és a kutatómentők nagy erőkkel keresték a csecsemőt, akit késő délután Nagydorog határában holtan találtak meg. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében péntek délelőtt tartottak sajtótájékoztatót.

Sajtótájékoztatót tartott a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

Fotó: Teol.hu, Makovics Kornél

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: kiderült, hogy kit gyanúsítanak

A rendőrségi pénteki sajtótájékoztatójáról a Tolna megyei hírportál, a Teol számolt be. A tudósításból kiderül: dr. Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes ismertette a gyermekgyilkosság előzményeit, majd Korcsmár Péter rendőr alezredes elmondta a sajtónak, ki a bűncselekmény első számú gyanúsítottja. A sajtótájékoztató részleteit a teol.hu cikkében olvashatják el.

