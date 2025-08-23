Árokpartnak ütközött, majd felborult – mentők vitték el a sérültet Nagyszállásnál (fotók)

Péntek este Nagyszállás és Nyírjes között egy személygépkocsi az árokpartnak ütközött, majd felborult.

Baleset Nagyszállás és Nyírjes között

Fotók: Bordás Béla

A mentők egy sérültet szállítottak kórházba, a helyszínre a katasztrófavédők is vonultak. A helyszínelés alatt váltakozó irányban haladt a forgalom – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla baleseti tudósító.

