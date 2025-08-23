1 órája
Árokpartnak ütközött, majd felborult – mentők vitték el a sérültet Nagyszállásnál (fotók)
Egy autó az árokpartnak ütközött, majd felborult, a sofőrt kórházba szállították. A baleset Nagyszállás közelében történt, ahol a forgalmat a helyszínelés idején váltakozva engedték.
Péntek este Nagyszállás és Nyírjes között egy személygépkocsi az árokpartnak ütközött, majd felborult.
Baleset Nagyszállás és Nyírjes között
A mentők egy sérültet szállítottak kórházba, a helyszínre a katasztrófavédők is vonultak. A helyszínelés alatt váltakozó irányban haladt a forgalom – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla baleseti tudósító.
Baleset Nagyszállás és Nyírjes közöttFotók: Bordás Béla
