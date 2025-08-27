Nem volt jó a szex Nyíregyházán, hát fegyvert rántott?

A megalapozott gyanú szerint 2025. augusztus 25-én késő este a sértett megjelent a gyanúsított lakásán azért, hogy a korábban megbeszéltek szerint neki pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson.

A férfi a szolgáltatás igénybevételét követően azonban elégedetlen volt a sértettel, ezért felszólította, hogy adja vissza a kifizetett összeget. A nő erre nem volt hajlandó, ezért a férfi elővett egy valódi lőfegyvernek látszó fegyverutánzatot, és azt a sértett combjához szorítva megfenyegette, hogy „ellövi a lábát”, ha a pénzt nem adja vissza.

A nő megijedt, a készpénz visszaadta, és elmenekült az ingatlanból.

Az ügyészség indítványozza a férfi letartóztatását az elrejtőzés veszélye és a bizonyítás veszélyeztetése miatt - tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő.