1 órája
Nem volt jó a szex Nyíregyházán, hát fegyvert rántott?
A Nyíregyházi Járási Ügyészség fegyveresen elkövetett rablás bűntettének gyanúja miatt a letartóztatását indítványozza annak a férfinek, aki a szolgáltatás díját fegyverutánzattal követelte vissza.
Forrás: illusztráció / getty images
A megalapozott gyanú szerint 2025. augusztus 25-én késő este a sértett megjelent a gyanúsított lakásán azért, hogy a korábban megbeszéltek szerint neki pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson.
A férfi a szolgáltatás igénybevételét követően azonban elégedetlen volt a sértettel, ezért felszólította, hogy adja vissza a kifizetett összeget. A nő erre nem volt hajlandó, ezért a férfi elővett egy valódi lőfegyvernek látszó fegyverutánzatot, és azt a sértett combjához szorítva megfenyegette, hogy „ellövi a lábát”, ha a pénzt nem adja vissza.
A nő megijedt, a készpénz visszaadta, és elmenekült az ingatlanból.
Az ügyészség indítványozza a férfi letartóztatását az elrejtőzés veszélye és a bizonyítás veszélyeztetése miatt - tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő.
