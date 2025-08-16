A nő válni akart, ő megöléssel fenyegette – ütötte, rúgta a feleségét a nyíregyházi férfi (videó)

Ütötte, rúgta, majd a hajánál fogva húzta a földön a feleségét egy nyíregyházi férfi. A nő ugyanis el akart válni tőle, már bírósági távoltartás volt érvényben ellene, de néhány napja ismét rátámadt, sőt azzal fenyegette, hogy megöli. Azt is mondta neki, hogy a közös fiukkal is végez vagy leugrik az ötödik emeletről. – írta a Tények

A nő válni akart, a nyíregyházi férfi azonban megöléssel fenyegette

Fotó: Tények

Végül a tűzoltók törtek be a lakásba, a férfit pénteken letartóztatták és elmegyógyintézetbe vitték. A megalapozott gyanú szerint a házastársak közötti kapcsolat tavaly ősszel romlott meg, egyre gyakoribbá váltak közöttük a veszekedések. Ezen alkalmakkor eleinte a férfi szavakkal, majd két hónap elteltével már fizikailag is bántalmazta feleségét.

A viták során többször megütötte, megrúgta a nőt, vagy a hajánál fogva rángatta őt, miközben trágár szavakat kiabált neki. A bántalmazások mellett többször meg is fenyegette, hogy ha elhagyja, öngyilkos lesz, és nem engedi, hogy új életet kezdjen.