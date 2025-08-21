41 perce
Öten sérültek meg a balesetben Bújnál – oldalára borult egy személyautó
Többen megsérültek a 3823-as úton történt balesetben. Oldalára borult egy autó Búj és Tiszabercel között.
Frissítés:
Többen megsérültek a balesetben: Oldalára borult egy személyautó a Bujt és Tiszabercelt összekötő, 3823-as úton, a 8-as kilométerszelvénynél. A balesethez az ibrányi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
A rendőrség teljes útzár mellett végezte a helyszínelést, információnk szerint a balesetben öten sérültek meg, őket könnyebb sérülésekkel szállították a mentők kórházba.
2025.08.21. 08:53
Felborult egy autó Buj és Tiszabercel között
A 3823-as utat lezárták. Oldalára borult egy személyautó a Bujt és Tiszabercelt összekötő, 3823-as úton, a 8-as kilométerszelvénynél. A balesethez az ibrányi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
