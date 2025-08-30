augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

27°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betörés

2 órája

Olyan gyorsan bukott le, hogy még a lopott dohányt sem volt ideje elszívni

Címkék#hajnalban#Nemzeti Dohánybolt#betörő#dohánytermék

a csengeri betörőnek nem volt ideje elszívni a lopott dohányt.

Munkatársunktól

Nem örülhetett túl sokáig a Nemzeti Dohányboltban szerzett zsákmányának a csengeri dohánybolti betörő, gyorsan kattant a csuklóján a bilincs.

A csengeri dohánybolti betörő több betörést is elismert
A csengeri dohánybolti betörő több betörést is elismert
Fotó: rendőrség

A dohánybolti betörő hamar lebukott Csengerben

Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást T. A. 26 éves csengeri lakos ellen a Csengeri Rendőrőrs. A nyomozás adatai szerint a férfi augusztus 27-én hajnalban betört egy csengeri Nemzeti Dohányboltba, ahonnan dohánytermékeket és pénzt vitt el – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A bejelentés után a rendőrök megkezdték az elkövető azonosítását, felkutatását, melynek eredményeképpen rövid időn belül azonosították, majd néhány órával később a lakóhelyén elfogták a férfit. A 26 éves férfi a kihallgatása alatt a bűncselekmények elkövetését beismerte, mert kiderült az is, hogy az elmúlt napokban két másik ingatlanba is betört. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Másnak sem sikerült...

Ahogy a csengeri betörőnek nem volt ideje elszívni a lopott dohányt, az a kemecsei férfi sem örülhetett sokáig a zsákmánynak, akik pár hete ugyancsak betörést követett el. Ékszereket és készpénzt lopott, okozott csaknem ötmillió forint kárt, majd menekülés közben nem várt fordulat következett.

A meglepően alakult esetről itt olvashattak bővebben:

Más témákat is ajánlunk: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu