Olyan gyorsan bukott le, hogy még a lopott dohányt sem volt ideje elszívni

Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást T. A. 26 éves csengeri lakos ellen a Csengeri Rendőrőrs. A nyomozás adatai szerint a férfi augusztus 27-én hajnalban betört egy csengeri Nemzeti Dohányboltba, ahonnan dohánytermékeket és pénzt vitt el – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A bejelentés után a rendőrök megkezdték az elkövető azonosítását, felkutatását, melynek eredményeképpen rövid időn belül azonosították, majd néhány órával később a lakóhelyén elfogták a férfit. A 26 éves férfi a kihallgatása alatt a bűncselekmények elkövetését beismerte, mert kiderült az is, hogy az elmúlt napokban két másik ingatlanba is betört. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

