Katasztrófavédelem

1 órája

Olyasmi történt a vécében a két nyíregyházi gyerekkel, hogy a tűzoltók is kivonultak

Ez történt hétfőn Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében!

Olyasmi történt a vécében a két nyíregyházi gyerekkel, hogy a tűzoltók is kivonultak

Forrás: illusztráció / getty images

Bújócska közben, két kisgyermek szorult be otthonuk illemhelyiségébe tegnap este Nyíregyházán, a Garibaldi utca egyik harmadik emeleti, társasházi lakásában. A szülők sehogysem tudták kinyitni az ajtót, a gyerekek azonban bátran, türelmesen várták a segítséget. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók kéziszerszámok segítségével nyitották ki az ajtót, a gyerekek nem sérültek meg - írta a katasztrófavédelem.

Személygépkocsi és motorkerékpár ütközött tegnap este Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcában. A baleset következtében a motoros egy arra közlekedő kerékpárost is elsodort. A helyi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították.

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap Kisvárdán, a Hulics utcában. A helyi hivatásos tűzoltók szüntették meg a közúti akadályt.

Két hektáros területen, foltokban égett a száraz fű és bozótos tegnap délután Méhteleken, a Kossuth utca végén. Hatszáz négyzetméteren lángolt a száraz fű és gaz egy nagyecsedi, lakatlan ház elhanyagolt udvarán. A szabadtéri tüzeket a csengeri önkormányzati és a nagyecsedi önkéntes tűzoltók oltották el gyorssugarakkal, kéziszerszámokkal. 

