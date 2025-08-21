Őrizetbe vettek három férfit Szabolcsban – ez volt a bűnük

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Ibrányi Rendőrőrsének munkatársai augusztus 20-án fogtak el egy körözés alatt álló nyírbogdányi lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot, mivel a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg ezért azt a Nyíregyházi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében a 34 éves férfit előállították a rendőrőrsre és őrizetbe vették.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai vontak intézkedés alá augusztus 20-án egy nyírteleki férfit, aki az általa vezetett segédmotoros kerékpárral úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök az ellenőrzés alatt a járművezetővel szemben alkoholszondát is alkalmaztak, amely pozitív jelzést mutatott, ezért a 23 éves férfit további mintavételre, majd a rendőrkapitányságra előállították, őrizetbe vették és büntetőeljárást indítottak.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 20-án igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő kékcsei lakost. Az intézkedés során megállapították, hogy a 28 éves férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik. A rendőrök a járművezetőt a rendőrkapitányságra előállították, és engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

