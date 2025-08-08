augusztus 8., péntek

Baleset

1 órája

Teljes útzár Nyíregyházán: oszlopnak ütközött egy teherautó (fotók a helyszínről)

A rendőrség teljes útzár mellett helyszínelt. Oszlopnak ütközött egy tehergépkocsi Nyíregyházán.

Szon.hu
Fotó: Bordás Béla

Oszlopnak ütközött egy teherautó: Áttért a szemközti sávba majd villanyoszlopnak ütközött egy tehergépkocsi Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcán pénteken reggel. 

Fotó: Bordás Béla

A tehergépkocsi vezetője feltehetőleg rosszul lett vezetés közben, kórházba is szállították. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínelt, vizsgálja a baleset körülményeit. Az útzár a Korányi Frigyes utca 248 házszámtól a vasúti sorompóig tart, a villanyoszlop cseréje miatt. Az utca mindkét oldalán szünetel az áramellátás– adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Oszlopnak ütközött egy teherautó Nyíregyházán:

Fotók: Bordás Béla

Mint arról korábban beszámoltunk, tegnap este két autó ütközött Nyíregyháza és Nyírpazony között. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.
Nyíregyháza és Nyírpazony között kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, egy baleset helyszínén. Összeütközött két személygépkocsi a 4-es főút Nyíregyháza és Nyírpazony közötti szakaszán. A balesetnél a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentők is megérkeztek a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A balesetről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat.

