Teljes útzár Nyíregyházán: oszlopnak ütközött egy teherautó (fotók a helyszínről)

Mint arról korábban beszámoltunk, tegnap este két autó ütközött Nyíregyháza és Nyírpazony között. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.

Nyíregyháza és Nyírpazony között kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, egy baleset helyszínén. Összeütközött két személygépkocsi a 4-es főút Nyíregyháza és Nyírpazony közötti szakaszán. A balesetnél a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentők is megérkeztek a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál

Egymásnak ütközött három személyautó Szabolcsban. A baleset miatt félpályán lezárták az utat. A 4-es főúton lassította a forgalmat a baleset. Egymásnak ütközött három személyautó Újfehértó határában, a Nyíregyházi utcában, azaz a 4-es főúton, a 259. kilométernél.

Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.

A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.

