Nem indul jól a hét
51 perce
Két vonat ma el sem indul, hiába is várnak ezekre a szabolcsiak
Az utasok egy részének nem érdemes hétfő délelőtt a vonatra várniuk. Pótlóbusz viszi őket Mátészalkára, illetve Nyíregyházára.
2025.07.17. 09:00
„Több voltál egy kiváló tanárnál!" - Oktatóját gyászolja a nyíregyházi iskola
2025.08.09. 09:18
Száguldanak, mint az őrült Nyíregyházán? Fáj nézni ezeket a videókat!
