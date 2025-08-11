1 órája
Két vonat ma el sem indul, hiába is várnak ezekre a szabolcsiak
Az utasok egy részének nem érdemes hétfő délelőtt a vonatra várniuk. Pótlóbusz viszi őket Mátészalkára, illetve Nyíregyházára.
Nem mindenkinek indul zökkenőmentesen a hét: a Tiborszállásról 9:08-kor Mátészalkára és a Mátészalkáról 10:32-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36322, 36117) helyett pótlóbusz közlekedik – adta hírül a MÁV Inform.
Itt pótlóbusz, ott terelés
Azoknak is érdemes indulás előtt tájékozódniuk, akik az M3-ason autóznának ma, az útfelújítások miatt ugyanis még sok helyen van terelés, forgalomkorlátozás. A napokban összegyűjtöttük, meddig tartanak a munkálatok a sztrádán.
E szerint
Augusztus 12-én ér véget
- az országhatár felé vezető oldalon a 177-es km-nél a forgalomkorlátozás
Augusztus 19-én ér véget
- a főváros felé vezető oldalon a 167-169-as km-nél a forgalomkorlátozás
- a főváros felé vezető oldalon a 233-235-ös km közötti szakaszt fejezik be, addig a Nyíregyháza-Kelet csomópont is le van zárva
Augusztus 28-án ér véget
- mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás, addig a hatvani csomópont is le van zárva
Szeptember 9-én ér véget
- mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás
„Több voltál egy kiváló tanárnál!” - Oktatóját gyászolja a nyíregyházi iskola
Száguldanak, mint az őrült Nyíregyházán? Fáj nézni ezeket a videókat!