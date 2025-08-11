augusztus 11., hétfő

Nem indul jól a hét

1 órája

Két vonat ma el sem indul, hiába is várnak ezekre a szabolcsiak

Címkék#vonat#pótlóbusz#közlekedés

Az utasok egy részének nem érdemes hétfő délelőtt a vonatra várniuk. Pótlóbusz viszi őket Mátészalkára, illetve Nyíregyházára.

Nem mindenkinek indul zökkenőmentesen a hét: a Tiborszállásról 9:08-kor Mátészalkára és a Mátészalkáról 10:32-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36322, 36117) helyett pótlóbusz közlekedik – adta hírül a MÁV Inform

pótlóbusz
Két személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik 
Fotó: AFP

Itt pótlóbusz, ott terelés

Azoknak is érdemes indulás előtt tájékozódniuk, akik az M3-ason autóznának ma, az útfelújítások miatt ugyanis még sok helyen van terelés, forgalomkorlátozás. A napokban összegyűjtöttük, meddig tartanak a munkálatok a sztrádán. 

E szerint

Augusztus 12-én ér véget

  • az országhatár felé vezető oldalon a 177-es km-nél a forgalomkorlátozás

Augusztus 19-én ér véget

  • a főváros felé vezető oldalon a 167-169-as km-nél a forgalomkorlátozás
  • a főváros felé vezető oldalon a 233-235-ös km közötti szakaszt fejezik be, addig a Nyíregyháza-Kelet csomópont is le van zárva

Augusztus 28-án ér véget

  • mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás, addig a hatvani csomópont is le van zárva

Szeptember 9-én ér véget

  • mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás
     

 

