Rablás

2 órája

Támadás a tiszabecsi buszmegállóban: rablás áldozata lett egy nő

Borzasztó! Erőszakos rablás történt Tiszabecsen.

Szon.hu

Egy 67 éves nő vált rablás áldozatává 2025. augusztus 14-én hajnalban a tiszabecsi buszmegállóban, nem sokkal azután, hogy gyalogosan lépett be Magyarországra az ukrán határ felől. A nő Debrecenbe tartott rokonaihoz, amikor egy ismeretlen férfi hátulról rátámadt, és erőszakkal próbálta meg elvenni táskáját.

rablás
Rablás Tiszabecsen. Egy 67 éves nőre támadtak.
Fotó: Shutterstock

Megpróbálta megvédeni a táskáját, súlyosan megsérült

A nő erősen fogta a táskát, amelyben személyes iratai, pénze, mobiltelefonja és egyéb értékei voltak. A támadó azonban nem engedett, és addig rángatta, amíg a nő elesett, majd súlyos sérüléseket szenvedett. A sötét ruhát viselő férfi a zsákmánnyal elmenekült a helyszínről.

Gyors rendőri intézkedés – egy órán belül elfogták az elkövetőt

Az eset után a nő azonnal értesítette a rendőrséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és kevesebb mint egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 27 éves helybéli férfit, Sz. M. R.-t.

A férfit előállították a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, ahol rablás bűntettének gyanújával hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett, a hatóság pedig kezdeményezte a letartóztatását - tájékoztatott a rendőrség.

