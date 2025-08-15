14 perce
Támadás a tiszabecsi buszmegállóban: rablás áldozata lett egy nő
Borzasztó! Erőszakos rablás történt Tiszabecsen.
Egy 67 éves nő vált rablás áldozatává 2025. augusztus 14-én hajnalban a tiszabecsi buszmegállóban, nem sokkal azután, hogy gyalogosan lépett be Magyarországra az ukrán határ felől. A nő Debrecenbe tartott rokonaihoz, amikor egy ismeretlen férfi hátulról rátámadt, és erőszakkal próbálta meg elvenni táskáját.
Megpróbálta megvédeni a táskáját, súlyosan megsérült
A nő erősen fogta a táskát, amelyben személyes iratai, pénze, mobiltelefonja és egyéb értékei voltak. A támadó azonban nem engedett, és addig rángatta, amíg a nő elesett, majd súlyos sérüléseket szenvedett. A sötét ruhát viselő férfi a zsákmánnyal elmenekült a helyszínről.
Gyors rendőri intézkedés – egy órán belül elfogták az elkövetőt
Az eset után a nő azonnal értesítette a rendőrséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és kevesebb mint egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 27 éves helybéli férfit, Sz. M. R.-t.
A férfit előállították a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, ahol rablás bűntettének gyanújával hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett, a hatóság pedig kezdeményezte a letartóztatását - tájékoztatott a rendőrség.
Ez is érdekelheti:
Brutális baleset az M3-as autópályán! Több kilométeres araszolásra kell számítani! Jól gondolja át, mikor indul útnak!
Két késsel üzent: brutálisan bántalmazta feleségét egy nyíregyházi férfi