Rejtélyes eltűnés Nyíregyházán: idegen telefonról hívott, majd kámforrá vált!
Eltűnt személyt keres a rendőrség!
A vasútállomáson látták utoljára...
Forrás: police.hu / illusztráció - getty images
A Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban osztották meg a rendőrség felhívását egy eltűnt személy ügyében, amelyhez a család is segítséget kér a lakosságtól. Az eltűnt férfi, Bihari Béla, augusztus 6-án tűnt el, azóta nem találják.
A legfrissebb információk szerint 2025. augusztus 6-án ment el Nyíregyházáról a vasútállomásra, másnap, azaz augusztus 7-én még Szolnokról adott életjelet egy idegen telefonról. Azóta azonban sem családja, sem ismerősei nem tudnak róla.
Kérek minden ismerősömet, hogy ossza meg! - írta a hölgy. - Minden megosztás egy segítség! 2025.08.06-án eltűnt, utoljára a nyíregyházi vasútállomáson látták. Másnap, 2025.08.07-én Szolnokról jelentkezett be egy idegen telefonról. Ha bárki látja vagy felismeri, kérem, az alábbi telefonszámon értesítsen: 20/370-4409.
Ruházata:
fekete póló
fekete farmernadrág
fekete-piros Jordan sportcipő
Ismertetőjegyek:
bal szemöldöke alatt egy vágás hegének nyoma
jobb vádliján egy feltűnő műtéti heg
A fotó a közelmúltban készült!
Köszönöm a segítséget!
