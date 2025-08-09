Rejtélyes eltűnés Nyíregyházán: idegen telefonról hívott, majd kámforrá vált!

A Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban osztották meg a rendőrség felhívását egy eltűnt személy ügyében, amelyhez a család is segítséget kér a lakosságtól. Az eltűnt férfi, Bihari Béla, augusztus 6-án tűnt el, azóta nem találják.

A legfrissebb információk szerint 2025. augusztus 6-án ment el Nyíregyházáról a vasútállomásra, másnap, azaz augusztus 7-én még Szolnokról adott életjelet egy idegen telefonról. Azóta azonban sem családja, sem ismerősei nem tudnak róla.

Kérek minden ismerősömet, hogy ossza meg! - írta a hölgy. - Minden megosztás egy segítség! 2025.08.06-án eltűnt, utoljára a nyíregyházi vasútállomáson látták. Másnap, 2025.08.07-én Szolnokról jelentkezett be egy idegen telefonról. Ha bárki látja vagy felismeri, kérem, az alábbi telefonszámon értesítsen: 20/370-4409.

Ruházata:

fekete póló

fekete farmernadrág

fekete-piros Jordan sportcipő

Ismertetőjegyek:

bal szemöldöke alatt egy vágás hegének nyoma

jobb vádliján egy feltűnő műtéti heg

A fotó a közelmúltban készült!

Köszönöm a segítséget!