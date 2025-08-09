Rémület a "Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)

Kútba esett az idős ember

Az idős emberek a nyári forróságban gyakran kerülnek váratlan helyzetekbe, vagy sajnos szenvednek balesetet, nemrégiben nyolc méter mély kútba esett egy idős férfi Rakamazon, a helyi önkéntes tűzoltók siettek a segítségére. A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka elmondta, hogy aznap reggel hat órakor kapták a riasztást.

– Azonnal elkezdtük a felkészülést a vonulásra, amit a műveletirányításnak jeleztünk és 10 percen belül már indultunk is a helyszínre, ahol gyorsan felmértük a helyzetet, megnéztük mik a lehetőségeink, hogy van a kútba esett férfi, majd ennek megfelelően döntöttünk úgy, hogy mentőkötelet fogunk leengedni. A szerencsétlenül járt, de mégis szerencsésen esett férfi állapota lehetővé tette, hogy saját magára a mentőkötelet fel tudta helyezni a tőlünk kapott utasítások alapján. Amikor jelezte, hogy a kötél biztonságosan rajta van, s elkezdtük felhúzni a körülbelül 8 méter mély kútból

– mesélte el a mentés részleteit Vaszil Zoltán. A 65 éves férfinak nagy szerencséje volt, hogy nem volt nagyon mély a kút, és csak derékig ért benne a víz, illetve, hogy a segélykiáltását a szomszéd meghallotta, ő értesítette a hatóságot. A férfi egy kicsit kihűlt, mert bár fél órát lehetett körülbelül a kútban, de a 14-15 fokos vízben kellett állnia. A könyökén sérült meg, ami látszódott, de a mentők bevitték kivizsgálásra. A részletekről itt írunk.