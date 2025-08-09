augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

3 órája

Rémület a "Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)

Címkék#mentő#tűzoltói#csatorna

Ma délelőtt 10 óra 20 perckor riasztották a katasztrófavédőket, mentőket, rendőröket Nyíregyházán a Rákóczi úton, az úgynevezett "Gangesz" folyóhoz, ahol egy 67 éves hölgy beleesett a csatornába, és egyedül nem tudott kimászni.

Szon.hu
Rémület a "Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

 – A járókelők, akik a piacra mentek, ők riasztották a 112-es számon a mentőket. A hatóság a helyszínre érkezve látta, hogy a hölgy ott van benn a csatornában és el van ázva. A tűzoltók és a mentők közösen kiemelték, a partra segítették. Majd a mentők ellátták az idős nőt, az elsődleges információk szerint a kórházba, a sürgősségi osztályra szállították – mondta el portálunknak Bordás Béla, városgondnok. Kerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban, amint válaszolnak, azt is közölni fogjuk.  

Frissítés: 2025.08.09. 12: 55  –A helyszínről egy 65 év körüli nőt stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – válaszolta megkeresésünkre Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

Mentés a "Gangesz" folyóból

Fotók: Bordás Béla

Kútba esett az idős ember 

Az idős emberek a nyári forróságban gyakran kerülnek váratlan helyzetekbe, vagy sajnos szenvednek balesetet, nemrégiben nyolc méter mély kútba esett egy idős férfi Rakamazon, a helyi önkéntes tűzoltók siettek a segítségére. A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka elmondta, hogy aznap reggel hat órakor kapták a riasztást.

– Azonnal elkezdtük a felkészülést a vonulásra, amit a műveletirányításnak jeleztünk és 10 percen belül már indultunk is a helyszínre, ahol gyorsan felmértük a helyzetet, megnéztük mik a lehetőségeink, hogy van a kútba esett férfi, majd ennek megfelelően döntöttünk úgy, hogy mentőkötelet fogunk leengedni. A szerencsétlenül járt, de mégis szerencsésen esett férfi állapota lehetővé tette, hogy saját magára a mentőkötelet fel tudta helyezni a tőlünk kapott utasítások alapján. Amikor jelezte, hogy a kötél biztonságosan rajta van, s elkezdtük felhúzni a körülbelül 8 méter mély kútból

– mesélte el a mentés részleteit Vaszil Zoltán. A 65 éves férfinak nagy szerencséje volt, hogy nem volt nagyon mély a kút, és csak derékig ért benne a víz, illetve, hogy a segélykiáltását a szomszéd meghallotta, ő értesítette a hatóságot. A férfi egy kicsit kihűlt, mert bár fél órát lehetett körülbelül a kútban, de a 14-15 fokos vízben kellett állnia. A könyökén sérült meg, ami látszódott, de a mentők bevitték kivizsgálásra. A részletekről itt írunk. 

Ugyanazon a napon pedig egy idős férfi hunyt el a 38-ason – a kerékpárúton halt meg Gyulatanya és Varjulapos között. A közelben lévők egyszer csak azt vették észre, hogy a 62 éves férfi a járművével elkezdett kacsázni, majd az oldalára borult. Feltehetően a férfi rosszul lett. Azonnal értesítették a mentőket, majd később rohamkocsi is érkezett a helyszínre, azonban  már nem lehetett megmenteni az életét. 

Rosszul lett egy robogós

Fotók: Bordás Béla

További cikkajánlók: 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu