Rémület a "Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)
Ma délelőtt 10 óra 20 perckor riasztották a katasztrófavédőket, mentőket, rendőröket Nyíregyházán a Rákóczi úton, az úgynevezett "Gangesz" folyóhoz, ahol egy 67 éves hölgy beleesett a csatornába, és egyedül nem tudott kimászni.
Fotó: Bordás Béla
– A járókelők, akik a piacra mentek, ők riasztották a 112-es számon a mentőket. A hatóság a helyszínre érkezve látta, hogy a hölgy ott van benn a csatornában és el van ázva. A tűzoltók és a mentők közösen kiemelték, a partra segítették. Majd a mentők ellátták az idős nőt, az elsődleges információk szerint a kórházba, a sürgősségi osztályra szállították – mondta el portálunknak Bordás Béla, városgondnok. Kerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban, amint válaszolnak, azt is közölni fogjuk.
Frissítés: 2025.08.09. 12: 55 –A helyszínről egy 65 év körüli nőt stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – válaszolta megkeresésünkre Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
Mentés a "Gangesz" folyóbólFotók: Bordás Béla
Kútba esett az idős ember
Az idős emberek a nyári forróságban gyakran kerülnek váratlan helyzetekbe, vagy sajnos szenvednek balesetet, nemrégiben nyolc méter mély kútba esett egy idős férfi Rakamazon, a helyi önkéntes tűzoltók siettek a segítségére. A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka elmondta, hogy aznap reggel hat órakor kapták a riasztást.
– Azonnal elkezdtük a felkészülést a vonulásra, amit a műveletirányításnak jeleztünk és 10 percen belül már indultunk is a helyszínre, ahol gyorsan felmértük a helyzetet, megnéztük mik a lehetőségeink, hogy van a kútba esett férfi, majd ennek megfelelően döntöttünk úgy, hogy mentőkötelet fogunk leengedni. A szerencsétlenül járt, de mégis szerencsésen esett férfi állapota lehetővé tette, hogy saját magára a mentőkötelet fel tudta helyezni a tőlünk kapott utasítások alapján. Amikor jelezte, hogy a kötél biztonságosan rajta van, s elkezdtük felhúzni a körülbelül 8 méter mély kútból
– mesélte el a mentés részleteit Vaszil Zoltán. A 65 éves férfinak nagy szerencséje volt, hogy nem volt nagyon mély a kút, és csak derékig ért benne a víz, illetve, hogy a segélykiáltását a szomszéd meghallotta, ő értesítette a hatóságot. A férfi egy kicsit kihűlt, mert bár fél órát lehetett körülbelül a kútban, de a 14-15 fokos vízben kellett állnia. A könyökén sérült meg, ami látszódott, de a mentők bevitték kivizsgálásra. A részletekről itt írunk.
Nyolc méter mély kútba esett egy idős férfi Rakamazon, a helyi önkéntes tűzoltók siettek a segítségére
Ugyanazon a napon pedig egy idős férfi hunyt el a 38-ason – a kerékpárúton halt meg Gyulatanya és Varjulapos között. A közelben lévők egyszer csak azt vették észre, hogy a 62 éves férfi a járművével elkezdett kacsázni, majd az oldalára borult. Feltehetően a férfi rosszul lett. Azonnal értesítették a mentőket, majd később rohamkocsi is érkezett a helyszínre, azonban már nem lehetett megmenteni az életét.
Tragédia a 38-ason – a kerékpárúton halt meg a 62 éves férfi (fotók)
Rosszul lett egy robogósFotók: Bordás Béla
