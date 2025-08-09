augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Nyíregyháza

1 órája

Rémület a "Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)

Címkék#mentő#tűzoltói#csatorna

Ma délelőtt 10 óra 20 perckor riasztották a katasztrófavédőket, mentőket, rendőröket Nyíregyházán a Rákóczi úton, az úgynevezett "Gangesz" folyóhoz, ahol egy 67 éves hölgy beleesett a csatornába, és egyedül nem tudott kimászni.

Szon.hu
Fotó: Bordás Béla

 – A járókelők, akik a piacra mentek, ők riasztották a 112-es számon a mentőket. A hatóság a helyszínre érkezve látta, hogy a hölgy ott van benn a csatornában és el van ázva. A tűzoltók és a mentők közösen kiemelték, a partra segítették. Majd a mentők ellátták az idős nőt, az elsődleges információk szerint a kórházba, a sürgősségi osztályra szállították – mondta el portálunknak Bordás Béla, városgondnok. Kerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban, amint válaszolnak, azt is közölni fogjuk.  

Mentés a "Gangesz" folyóból

Fotók: Bordás Béla

 


 

