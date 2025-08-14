Vége van! Elfogták a 41 éves férfit a szabolcsi rendőrök

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 13-án elfogtak egy 41 éves férfit, aki ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság csalás bűntett elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki - közölte a rendőrség.

Elfogták a rendőrök a szabolcsi rendőrök

Fotó: Shutterstock

A rendőrök a körözött férfit a rendőrkapitányságra előállították és őrizetbe vették.

Egy másik körözött férfit is elfogtak a rendőrök

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 13-án fogtak el egy körözés alatt álló nyíregyházi lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság azért rendelt el körözést, mert a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg, és azt a Nyíregyházi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében az 58 éves férfit előállították.

Ez is érdekelheti: