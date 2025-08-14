40 perce
Vége van! Elfogták a 41 éves férfit a szabolcsi rendőrök
Körözték a férfit. Lecsaptak rá a szabolcsi rendőrök.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 13-án elfogtak egy 41 éves férfit, aki ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság csalás bűntett elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki - közölte a rendőrség.
A rendőrök a körözött férfit a rendőrkapitányságra előállították és őrizetbe vették.
Egy másik körözött férfit is elfogtak a rendőrök
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 13-án fogtak el egy körözés alatt álló nyíregyházi lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság azért rendelt el körözést, mert a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg, és azt a Nyíregyházi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében az 58 éves férfit előállították.
Ez is érdekelheti:
Gyermekgyilkosság Nyíregyházán: hiába sikított a kisfiú, nem kegyelmezett neki az apja
Nagy a baj? Lesújtó adatok érkeztek, ennyien haltak meg hat hónap alatt Szabolcsban