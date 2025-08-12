Megállították a szabolcsi zsaruk a 17 éves fiatalt, és jött a meglepetés

A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság munkatársai vontak intézkedés alá augusztus 11-én egy sonkádi lakost, aki az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel - olvasható a rendőrség oldalán.

Akcióban a szabolcsi rendőrök, két fiatal is őrizetbe került

Fotó: Shutterstock

A rendőrök a 17 éves férfivel szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették.

Neki sem volt jogosítványa, lekapcsolták a rendőrök

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrsének munkatársai augusztus 11-én igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő tímári férfit. Az intézkedés során megállapították, hogy a 20 éves tímári lakos vezetői engedéllyel nem rendelkezik. A férfit a rendőrőrsre előállították, és engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették.

