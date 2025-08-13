Elrendelték! Ismét kivonulnak a rendőrök a szabolcsi településre

Közleményt adott ki a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője. A közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében rendőrök ellenőriznek a kisvárosban.

Rendőrök lepik el a kisvárost. Fokozott ellenőrzést tartanak Záhonyban.

Ellenőriznek a rendőrök

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. augusztus 15-én 7 órától 2025. augusztus 16-án 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a rendőrség közleményében.

