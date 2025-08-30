Halálos baleset Nyíregyházán: nem élte túl a motoros (fotókkal)

A helyszíni információk szerint egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, majd az árokba csapódott és felborult.

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a férfi életét már nem sikerült megmenteni.

Stábunk úton van a helyszínre, a tragikus balesetről hamarosan további részleteket közlünk portálunkon.