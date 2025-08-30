augusztus 30., szombat

Baleset

1 órája

Halálos baleset Nyíregyházán: nem élte túl a motoros (fotókkal)

A Simai úton dolgoznak a tűzoltók.

Fotó: Bordás Béla

Fotó: Bordás Béla

A helyszíni információk szerint egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, majd az árokba csapódott és felborult.

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a férfi életét már nem sikerült megmenteni.

Stábunk úton van a helyszínre, a tragikus balesetről hamarosan további részleteket közlünk portálunkon.

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

A katasztrófavédelem közleménye:

Lesodródott az útról egy motorkerékpár Nyíregyházán, a Simai úton. A jármű kidöntött két jelzőtáblát majd árokba csapódott. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a motort. A helyszínre mentő is érkezett - írta a katasztrófavédelem.

Szörnyű tragédia

Ráadásul nem példátlan: a közelmúltban Piricsén is halálos motorbaleset történt. Mint arról beszámoltunk, szombat délután egy 42 éves férfi vesztette életét. 

Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

A helyszínre mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottak, a mentők mindent megtettek, de az újraélesztési kísérletek ellenére már nem lehetett rajta segíteni.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

