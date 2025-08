Egymás után parancsolják ki az autósokat Nyíregyháza több utcáján, ezt az akciót az egész város megérzi (galéria, videó)

Roadpol: szükség van a sebességellenőrző akciókra, sok a gyorshajtó az utakon

A sebesség megszállottjai, a gázpedálbetyárok nem csak a megyeszékhelyen, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg teljes területén számíthatnak a rendőri ellenőrzésre. Az akcióba bekapcsolódott minden rendőrkapitányság, valamennyi sebességmérő eszköz, a trafiboxok is mérnek, valamint a dinamikus sebességmérés is hadrendbe állt, ahogy a VÉDA-kapuk is azt figyelik a nap 24 órájában, ki szegi meg a KRESZ-szabályait és lépi túl a sebességhatárt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg minden traffipax készüléke hadrendbe állt a Roadpol akció idejére

Fotó: Sipeki Péter

– Közel 100 kollégánk végzi naponta a sebességmérést, főként a nappali forgalmas időszakra koncentrálunk, de az esti és éjszakai órákban is lehet arra számítani, hogy a készülékek üzemelnek. Az első órák tapasztalatai sajnos azt mutatják szükség van az ilyen akciókra, most nem kértünk külön javaslatot a lakosságtól, hogy hol ellenőrizzünk, de azokra a utcákra, útszakaszokra biztosan elmegyünk, ahonnan sok bejelentés érkezik a rendőrségre, így a lakó- pihenőövezetekbe is számítani lehet traffipaxokra – árulta el Morvai Szabolcs. Az alezredes megjegyezte: aki úgy hajt be egy ilyen övezetbe, hogy nem ott lakok, nem célirányos érkezik oda, hanem a lámpákat akarja kikerülni, az arra is számíthat, hogy egyéb szabályszegés miatt más eljárás is indul ellene. Ha pedig a gyorshajtásért is megkapja a büntetést, az már nagyon komoly kiadást jelent.