1 órája
Száguldanak, mint az őrült Nyíregyházán? Fáj nézni ezeket a videókat!
Brutális baleseti felvételeket tett közzé a rendőrség – újra figyelmeztetnek az elektromos rollerek veszélyeire.
Forrás: Rendőrség
Ahogy korábban is beszámoltunk róla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság döbbenetes videóválogatással hívta fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire. A rendőrség hivatalos Facebook-oldalán közzétett videókon elektromos rolleresek és gépjárművek közötti súlyos ütközések láthatók – sok esetben szinte felfoghatatlan következményekkel.
Így csapják el a felelőtlen rollereseket! Hajmeresztő videót tettek közzé a szabolcsi zsaruk! (videóval)
A felvételek között van olyan jelenet is, ahol egy rolleres métereket repül, miután egy autó elüti őt a zebrán. A videót a Tények is bemutatta, rámutatva: nem egyedi esetről van szó, az utóbbi időszakban számos hasonló baleset történt Nyíregyházán.
A megyei rendőrség most ezekből az esetekből készített összeállítást, amely egyértelműen jelzi: a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása tragédiákhoz vezethet. Egy másik felvételen két személy száguld át rollerrel a gyalogátkelőhelyen, amikor egy autó elüti őket. Egy harmadik esetben egy kanyarodó jármű elé hajt egy rolleres – a becsapódás ereje szinte ledobja az illetőt a járműről.
Szakértők szerint a bemutatott baleseteknél mind az autósok, mind a rolleresek hibáztak: nem figyeltek eléggé, túl gyorsan haladtak, vagy nem adtak elsőbbséget. A rendőrség hangsúlyozza, hogy az elektromos rollerek használata egyre elterjedtebb, ám ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbak a balesetek is. Ezért kiemelten fontos, hogy a közlekedés minden résztvevője – legyen az autós, kerékpáros, vagy rolleres – betartsa a szabályokat, és körültekintően közlekedjen.
A nyilvánosságra hozott videók célja nem a megbotránkoztatás, hanem a figyelemfelhívás: a közlekedési szabályok megsértése nemcsak pénzbírsággal, hanem súlyos – akár életveszélyes – következményekkel is járhat.
Korábbi podcast adásunk a rolleres balesetekről Bordás Bélával, a városgondnokkal:
Korom sötétben rollerezett az úton, tragédia is lehetett volna belőle - videón a megdöbbentő jelenet
Rolleres balesetek futószalagon Nyíregyházán – borzalmas lehet megélni szülőként