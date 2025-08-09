Száguldanak, mint az őrült Nyíregyházán? Fáj nézni ezeket a videókat!

A felvételek között van olyan jelenet is, ahol egy rolleres métereket repül, miután egy autó elüti őt a zebrán. A videót a Tények is bemutatta, rámutatva: nem egyedi esetről van szó, az utóbbi időszakban számos hasonló baleset történt Nyíregyházán.

A megyei rendőrség most ezekből az esetekből készített összeállítást, amely egyértelműen jelzi: a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása tragédiákhoz vezethet. Egy másik felvételen két személy száguld át rollerrel a gyalogátkelőhelyen, amikor egy autó elüti őket. Egy harmadik esetben egy kanyarodó jármű elé hajt egy rolleres – a becsapódás ereje szinte ledobja az illetőt a járműről.

Szakértők szerint a bemutatott baleseteknél mind az autósok, mind a rolleresek hibáztak: nem figyeltek eléggé, túl gyorsan haladtak, vagy nem adtak elsőbbséget. A rendőrség hangsúlyozza, hogy az elektromos rollerek használata egyre elterjedtebb, ám ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbak a balesetek is. Ezért kiemelten fontos, hogy a közlekedés minden résztvevője – legyen az autós, kerékpáros, vagy rolleres – betartsa a szabályokat, és körültekintően közlekedjen.

A nyilvánosságra hozott videók célja nem a megbotránkoztatás, hanem a figyelemfelhívás: a közlekedési szabályok megsértése nemcsak pénzbírsággal, hanem súlyos – akár életveszélyes – következményekkel is járhat.

Korábbi podcast adásunk a rolleres balesetekről Bordás Bélával, a városgondnokkal: