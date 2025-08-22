augusztus 22., péntek

Szörnyű

1 órája

Baleset történt Nyíregyházán! – A sofőr későn vette észre a rollerest

Hiába a sok figyelmeztetés! Újabb rolleres baleset Nyíregyházán.

Szon.hu
Baleset történt Nyíregyházán! – A sofőr későn vette észre a rollerest

Rolleres Baleset Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Péntek délelőtt Nyíregyházán, a Család-Szegfű utcai csomópontban, a zebrán rolleres baleset történt. A körforgalomhoz érve egy személyautó vezetője későn vette észre a rollerrel közlekedő, 40 év körüli hölgyet és nekiütközött. A rendőrség a forgalmi sávot lezárta, a mentők a rollerest kórházba vitték. Azt, hogy ki volt a felelős, a rendőrségi vizsgálat deríti majd ki – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. 

Rolleres baleset Nyíregyházán!

Fotók: Bordás Béla

