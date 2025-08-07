Így csapják el a felelőtlen rollereseket! Hajmeresztő videót tettek közzé a szabolcsi zsaruk! (videóval)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság megdöbbentő videóválogatást tett közzé hivatalos Facebook-oldalán. A felvételeken elektromos rollerek és gépjárművek közötti ütközések láthatók, sok esetben súlyos következményekkel.

A rendőrség ezzel is szeretné felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különösen az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata kapcsán.

A rendőrség legfontosabb tanácsai a rollerezőknek:

Használjanak védőfelszerelést, legalább bukósisakot.

Gyalogos-átkelőhelyen – ha nincs átvezetve a kerékpársáv – a rollert le kell szállva áttolni, ez vonatkozik minden közlekedőre, beleértve a kerékpárosokat is.

A roller egyszemélyes jármű, tilos többen használni.

„Hogy mindenki hazaérjen” – zárta felhívását a rendőrség.

A videó alatti kommentekben is sokan osztották meg véleményüket és személyes tapasztalataikat. Volt, aki így fogalmazott:

„A kerékpárosok közül is sokan még mindig nem értik, miért kell leszállni a zebránál.”

Egy másik hozzászóló pedig egy saját élményt idézett fel:

„Két napja láttam egy férfit rollerezni, aki gondolkodás nélkül áthajtott két piros lámpán is, méghozzá a gyalogosátkelőhelyen.”

A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy legyenek körültekintőek, és mindig a szabályokat betartva közlekedjenek – saját maguk és mások biztonsága érdekében.

Korábbi podcast adásunk a rolleres balesetekről Bordás Bélával, a városgondnokkal: