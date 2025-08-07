1 órája
Így csapják el a felelőtlen rollereseket! Hajmeresztő videót tettek közzé a szabolcsi zsaruk! (videóval)
Brutális baleseti videót tett közzé a rendőrség – újra figyelmeztetnek a rolleresekre.
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség / Facebook
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság megdöbbentő videóválogatást tett közzé hivatalos Facebook-oldalán. A felvételeken elektromos rollerek és gépjárművek közötti ütközések láthatók, sok esetben súlyos következményekkel.
A rendőrség ezzel is szeretné felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különösen az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata kapcsán.
A rendőrség legfontosabb tanácsai a rollerezőknek:
- Használjanak védőfelszerelést, legalább bukósisakot.
- Gyalogos-átkelőhelyen – ha nincs átvezetve a kerékpársáv – a rollert le kell szállva áttolni, ez vonatkozik minden közlekedőre, beleértve a kerékpárosokat is.
- A roller egyszemélyes jármű, tilos többen használni.
„Hogy mindenki hazaérjen” – zárta felhívását a rendőrség.
A videó alatti kommentekben is sokan osztották meg véleményüket és személyes tapasztalataikat. Volt, aki így fogalmazott:
„A kerékpárosok közül is sokan még mindig nem értik, miért kell leszállni a zebránál.”
Egy másik hozzászóló pedig egy saját élményt idézett fel:
„Két napja láttam egy férfit rollerezni, aki gondolkodás nélkül áthajtott két piros lámpán is, méghozzá a gyalogosátkelőhelyen.”
A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy legyenek körültekintőek, és mindig a szabályokat betartva közlekedjenek – saját maguk és mások biztonsága érdekében.
Korábbi podcast adásunk a rolleres balesetekről Bordás Bélával, a városgondnokkal:
