Kiderült, ki volt a szabolcsi város réme! Megeredt a nyelve, amikor bevitték a rendőrök!

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást P. A. ellen. A fiatalember az elmúlt egy hónapban Tiszavasváriban rendszeresen követett el bűncselekményeket. Többek között lakóházakba, iskolába és ipari ingatlanba ment be, ahonnan virágokat, mobiltelefont, e-rollert, ipari szerszámgépeket és pénzt lopott el több mint másfél millió forint értékben.

Sorozatbetörő: nyolc helyszínen garázdálkodott, lebukott

Őrizetben a tiszavasvári sorozatbetörő

A tiszavasvári nyomozók alapos felderítőmunkájának eredményeként a napokban azonosították és elfogták P. A.-t, aki kihallgatásán beismerte tettét. A 20 éves férfi részletesen elmondta, hogy melyik ingatlanból mit lopott el – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

