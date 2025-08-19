augusztus 19., kedd

Őrizetben

1 órája

Kiderült, ki volt a szabolcsi város réme! Megeredt a nyelve, amikor bevitték a rendőrök!

Címkék#Tiszavasváriba#sorozatbetörő#Tiszavasvári Rendőrkapitányság#lopás

A 20 éves helyi férfi egy hónap alatt nyolc ingatlanból lopott értékeket. A kihallgatás során beismerte tettét a sorozatbetörő.

Szon.hu

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást P. A. ellen. A fiatalember az elmúlt egy hónapban Tiszavasváriban rendszeresen követett el bűncselekményeket. Többek között lakóházakba, iskolába és ipari ingatlanba ment be, ahonnan virágokat, mobiltelefont, e-rollert, ipari szerszámgépeket és pénzt lopott el több mint másfél millió forint értékben.

Tiszavasvári sorozatbetörő: Lopás miatt őrizetben.
Sorozatbetörő: nyolc helyszínen garázdálkodott, lebukott
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Őrizetben a tiszavasvári sorozatbetörő

A tiszavasvári nyomozók alapos felderítőmunkájának eredményeként a napokban azonosították és elfogták P. A.-t, aki kihallgatásán beismerte tettét. A 20 éves férfi részletesen elmondta, hogy melyik ingatlanból mit lopott el – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

