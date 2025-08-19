1 órája
Kiderült, ki volt a szabolcsi város réme! Megeredt a nyelve, amikor bevitték a rendőrök!
A 20 éves helyi férfi egy hónap alatt nyolc ingatlanból lopott értékeket. A kihallgatás során beismerte tettét a sorozatbetörő.
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást P. A. ellen. A fiatalember az elmúlt egy hónapban Tiszavasváriban rendszeresen követett el bűncselekményeket. Többek között lakóházakba, iskolába és ipari ingatlanba ment be, ahonnan virágokat, mobiltelefont, e-rollert, ipari szerszámgépeket és pénzt lopott el több mint másfél millió forint értékben.
Őrizetben a tiszavasvári sorozatbetörő
A tiszavasvári nyomozók alapos felderítőmunkájának eredményeként a napokban azonosították és elfogták P. A.-t, aki kihallgatásán beismerte tettét. A 20 éves férfi részletesen elmondta, hogy melyik ingatlanból mit lopott el – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.
A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
