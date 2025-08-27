augusztus 27., szerda

Katasztrófavédelem

1 órája

Ez történt kedden Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében!

Szon.hu
Sugárfedezetet kellett felállítani Szabolcsban!

Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem

Letört faágakat távolítottak el tegnap reggel létraszerrel, motoros láncfűrésszel a kisvárdai és a baktalórántházi hivatásos tűzoltók a nyírjákói iskola udvaráról - írta a katasztrófavédelem.

Parkoló személygépjárműre dőlt egy fűzfa tegnap Csengerben, az Ady Endre utcában. A helyi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Személyi sérülés nem történt.

Sérült propán-bután gázpalackról tettek bejelentést tegnap Rétközberencsről. A kisvárdai hivatásos tűzoltók a József Attila úti családi házból kihozták a palackot, a gázt biztonságos helyen, sugárfedezet mellett kiengedték.

Ötszáz négyzetméteren égett száraz fű tegnap a nagyhalászi Ipari utcában. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal, gyorssugárral oltották el a szabadtéri tüzet. Nyíregyházán, a Viola utcában út mellett égett avar egy négyzetméteren, azt a helyi hivatásos tűzoltók oltották el. 

