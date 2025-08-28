2 órája
Bejelentették: rendőrök veszik be a szabolcsi várost, teljes lesz a készültség
Valami készül! Előre szóltak, hogy razzia készül a szabolcsi városban.
Rendőrök veszik be a szabolcsi várost: a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.
Rendőrök veszik be a szabolcsi várost
Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. augusztus 30-án 7 órától 2025. augusztus 31-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. –írta a police.hu
