Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 órája

Bejelentették: rendőrök veszik be a szabolcsi várost, teljes lesz a készültség

Valami készül! Előre szóltak, hogy razzia készül a szabolcsi városban.

Szon.hu

Rendőrök veszik be a szabolcsi várost: a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.

Teljes lesz a készültség a szabolcsi városban
Teljes lesz a készültség a szabolcsi városban
Illusztráció: police.hu

Rendőrök veszik be a szabolcsi várost

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint  a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. augusztus 30-án 7 órától 2025. augusztus 31-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. írta a police.hu

