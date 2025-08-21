augusztus 21., csütörtök

Baleset

45 perce

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópálya Szabolcsi szakaszán – a belső sávot lezárták

Balesettel indult a csütörtök reggel. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Őr térségében.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópálya Szabolcsi szakaszán – a belső sávot lezárták

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Őr térségében.

Forrás: illusztráció / szon.hu

A Nyírmada felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az m3-as autópálya Nyírmada felé vezető oldalán, Őr térségében, a 66-os és 67-es kilométerszelvény között. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon a belső sávot lezárták. A balesettől körülbelül négyszáz méterre egy másik személyautó csúszott az árokba. A raj ezt a járművet is áramtalanította – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. 

Mint arról korábban beszámoltunk, két személygépkocsi égett tegnap vármegyénkben.

