Baleset

2 órája

Szarvashiba a Szarvas utcán: két autó ütközött

Két gépjármű ütközött, a felelőst azonosították.

Szon.hu
Szarvashiba a Szarvas utcán: két autó ütközött

Fotó: Bordás Béla

 

A nyíregyházi Szarvas utcán két gépkocsi karambolozott, a felelősséget a rendőrség tisztázta. Az anyagi kár jelentős.

 

 

 

