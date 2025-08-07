Baleset
36 perce
Szarvashiba a Szarvas utcán: két autó ütközött
Két gépjármű ütközött, a felelőst azonosították.
Fotó: Bordás Béla
A nyíregyházi Szarvas utcán két gépkocsi karambolozott, a felelősséget a rendőrség tisztázta. Az anyagi kár jelentős.
