Szégyenteljes dolgot művelt a 67 éves nővel a fiatal...

A tiszabecsi közúti határátkelőhelyen gyalog lépett be Magyarország területére egy 67 éves nő augusztus 14-én hajnalban. Tervei szerint Tiszabecsről autóbusszal utazott volna tovább rokonaihoz Debrecenbe. A tiszabecsi autóbusz-megállóban készült felszállni, amikor hirtelen hátulról egy erős rántással egy ismeretlen megpróbálta lerántani a válláról a táskát. A nő erősen fogta, de a támadó sem engedte, és végül addig húzta, amíg áldozata elesett, és elengedte az iratait, pénzét, telefonját és személyes tárgyait tartalmazó táskát. A sötét ruhás férfi elmenekült a zsákmánnyal, áldozata, a súlyosan sérült nő pedig rögvest értesítette a rendőrséget. A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható, 27 éves helybeli Sz. M. R.-t.

Előállították a férfi a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, és rablás bűntettének gyanújával hallgatták ki, beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság kezdeményezte letartóztatását.

 

 

