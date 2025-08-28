augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Nyíregyháza

2 órája

Fegyverutánzatot fogott a nőre, mert nem akart fizetni az általa igénybe vett szexuális szolgáltatásért

Airsoft fegyverutánzatot fogott a nőre – döntött a bíróság. Nem akart fizetni az általa igénybe vett szexuális szolgáltatásért.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. augusztus 25-én az esti órákban Szabolcs vármegyei lakására hívta a sértettet szexuális szolgáltatás igénybevétele céljából. Az együttlét után a gyanúsított visszakérte a sértettől a szolgáltatásért járó, és korábban már átadott 40.000 forint összegű díjat, amit azonban a nő megtagadott. Ekkor a gyanúsított elővett egy valódi lőfegyverrel összetéveszthető lőfegyverutánzatot és azzal fenyegette meg a sértettet, hogy amennyiben nem adja vissza a pénzt, ellövi a lábát. A fenyegetés a sértettben komoly félelmet keltett, így visszaadta a 40.000 forintot és elmenekült az ingatlanból.

A gyanúsított büntetett előéletű, korábban ittas vezetés miatt vonta felelősségre a bíróság. A bíróság döntése szerint bár kisebb fokban ugyan, de fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított szabadlábra helyezése esetén megkísérelné az eljárásban részt vevő személyeket befolyásolni, ennek megakadályozására – tekintettel arra, hogy a sértettől és a bűncselekmény szempontjából számba vehető más személyektől, tanúktól eltérő településen lakik - elegendő és alkalmas vele szemben bűnügyi felügyelet – lakhelyelhagyási tilalom – elrendelése.

A végzés nem végleges, az ügyész súlyosabb kényszerintézkedés elrendeléséért fellebbezett.

 

