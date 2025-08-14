augusztus 14., csütörtök

Ilyen nincs!

58 perce

Ez már tényleg mindennek a teteje! Olyan dolgot loptak el Nyíregyházán, amire soha nem gondolnál

Egy férfi a közösségi oldalon kért segítséget. Nyíregyházán kedd éjszaka vagy szerda hajnalban ellopták egy taxis szabadjelzőjét.

Munkatársunktól

Egy-egy hírt olvasva sokszor fogalmazódik meg bennünk: ilyen nincs! Most ismét ilyen érzésünk lehet, hiszen olyan dolgot loptak el Nyíregyházán, amiről soha gondoltuk volna, hogy a tulajdonoson kívül bárki másnak értékes lehet. Egy taxis a közösségi oldalon kért segítséget. 

A taxis szabadjelzőjét Nyíregyházán lopták el
Illusztráció: Shutterstock

A taxis nincs egyedül a problémájával

Egy taxi szabadjelzője tűnt el – derül ki a Nyíregyházán Hallottam Facebook-csoport csütörtök reggeli bejegyzéséből. A helyszín az Erdősor/Dohány utcai parkoló lehetett, az eset kedd éjszaka vagy szerda hajnalban történhetett. „Nem sok esély van rá hogy meglesz, viszont ha esetleg valaki találkozik az utakon olyan taxival Nyíregyházán, amelyiken ekkora méretű a szabadjelző (ritka, Debrecenben használjuk, ezért biztos vagyok benne, hogy nem sok nyíregyházi taxin van ilyen, illetve a matrica se biztos hogy rajta lesz, mivel lazán leszedhető róla), akkor kérem jelentkezzen üzenetben, vagy lehetőség szerint egy rendszámot írjon fel vagy fotózza le” – áll a bejegyzésben. Mint kiderült, nem egyedi esetről van szó: egy hozzászóló megírta, hogy a héten már egy másik taxis kolléga autójáról is ellopták a jelzőt.  

 

