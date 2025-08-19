augusztus 19., kedd

Teherbe ejtette a gyereket, ezért ölte meg Nyíregyházán (videóval)

A kegyetlen férfi azt mondta, teherbe ejtette a gyereket.

Teherbe ejtette a gyereket, ezért ölte meg Nyíregyházán (videóval)

Mint arról korábban beszámoltunk, Egy 12 éves lány tiszarádi eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségre egyik családtagja 2024. szeptember 22-én. A rokon elmondta, hogy a lány előző nap otthonában megsérült, és a család egy férfi ismerőse kísérte Nyíregyházára orvosi ellátásra, ahonnan nem érkeztek haza. A rendőrök haladéktalanul, nagy erőkkel kezdték meg az adatgyűjtést.

"Nem akartam a közös gyereket." Ezt mondta az a gyerekgyilkos, aki végzett egy 12 éves lánnyal Nyíregyházán. A kegyetlen férfi azt mondta, teherbe ejtette a gyereket, aki ráadásul az unokahúga volt, majd megfojtotta. A lány testét végül egy erdőben találták meg egy éve. A férfi szerint a kislány anyja tudott a kapcsolatukról, sőt ő fektette mellé a gyereket. A rendőrök most zárták le a nyomozást a felkavaró ügyben, a férfi élete végéig börtönbe kerülhet - derült ki a Tények videójából.

 

 

