38 perce
Teherbe ejtette a gyereket, ezért ölte meg Nyíregyházán (videóval)
Forrás: tenyek.hu
Mint arról korábban beszámoltunk, Egy 12 éves lány tiszarádi eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségre egyik családtagja 2024. szeptember 22-én. A rokon elmondta, hogy a lány előző nap otthonában megsérült, és a család egy férfi ismerőse kísérte Nyíregyházára orvosi ellátásra, ahonnan nem érkeztek haza. A rendőrök haladéktalanul, nagy erőkkel kezdték meg az adatgyűjtést.
Gyerekgyilkosság Nyíregyházán: lezárult a nyomozás, ez derült ki!
"Nem akartam a közös gyereket." Ezt mondta az a gyerekgyilkos, aki végzett egy 12 éves lánnyal Nyíregyházán. A kegyetlen férfi azt mondta, teherbe ejtette a gyereket, aki ráadásul az unokahúga volt, majd megfojtotta. A lány testét végül egy erdőben találták meg egy éve. A férfi szerint a kislány anyja tudott a kapcsolatukról, sőt ő fektette mellé a gyereket. A rendőrök most zárták le a nyomozást a felkavaró ügyben, a férfi élete végéig börtönbe kerülhet - derült ki a Tények videójából.