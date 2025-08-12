augusztus 12., kedd

Baleset

1 órája

Törzs utcai ütközés – két személyautó találkozása lassította a forgalmat (fotók)

Címkék#ütközés#baleset#Nyíregyháza#Törzs utca

Ma délután két személyautó ütközött össze, a balesetben szerencsére senki nem sérült meg. A forgalom rövid időre lelassult a Törzs utcán.

Szon.hu

Ma délután a Törzs utcán két személygépkocsi ütközött,  személyi sérülés nem történt. tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Két személyautó ütközött a Törzs utcán
Két személyautó ütközött a Törzs utcán
Fotók: Bordás Béla

Két személyautó ütközött a Törzs utcán

Ha koccanás történik, először is álljunk meg biztonságosan, kapcsoljuk be az elakadásjelzőt, és húzódjunk le az út szélére. Ellenőrizzük, nincs-e sérült; ha igen, azonnal hívjunk mentőt. Tegyünk ki elakadásjelző háromszöget a helyszín biztosítására. Ha vita vagy nagyobb kár van, értesítsük a rendőrséget. Dokumentáljunk mindent: fotózzuk a járműveket és a helyszínt, és jegyezzük fel a másik fél adatait. Tanúként maradjunk a helyszínen, adjuk meg elérhetőségünket a hatóságoknak vagy érintetteknek.

Két személygépkocsi ütközött a Törzs utcán

Fotók: Bordás Béla

Érdemes még hangsúlyozni, hogy mindig maradjunk nyugodtak és udvariasak a helyszínen, hiszen a feszültség csak ront a helyzeten. Soha ne ismerjük el rögtön a felelősséget, inkább várjuk meg a rendőrség vagy a biztosító szakértőjének véleményét. Végül, ha lehetséges, cseréljünk biztosítási adatokat és értesítsük saját biztosítónkat minél hamarabb, hogy gördülékenyen intéződjön az ügy.

Ajánljuk még:

Szabolcs-Szatmár-Bereg tele van páratlan látnivalókkal, gyönyörű helyekkel, s kitűnő hotelekkel, szállodákkal. Ám sajnos akad néhány minősíthetetlen szállás is

Ha elég körültekintőek vagyunk, elkerülhetjük ezeket.

Ha saját magunknak foglalunk hotelt, panziót vagy apartmant, mindig érdemes előre megnézni a hely értékeléseit. Vármegyénkben sokféle szállás közül lehet válogatni igény és pénztárca szerint, a diákszállótól kezdve a többcsillagos hotelig. Ezek többsége kiváló szolgáltatásokkal és remek körülményekkel várja a turistákat, akad azonban néhány ellenpélda. De ha résen vagyunk, elkerülhetjük ezeket. 

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Két fiatalt is őrizetbe vettek Szabolcsban

A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság munkatársai vontak intézkedés alá augusztus 11-én egy sonkádi lakost, aki az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset történt a vármegyeszékhelyen

Baleset történt Nyíregyházán. A 41-es főút bevezető szakaszán egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival. 

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

