1 órája
Törzs utcai ütközés – két személyautó találkozása lassította a forgalmat (fotók)
Ma délután két személyautó ütközött össze, a balesetben szerencsére senki nem sérült meg. A forgalom rövid időre lelassult a Törzs utcán.
Ma délután a Törzs utcán két személygépkocsi ütközött, személyi sérülés nem történt. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Két személyautó ütközött a Törzs utcán
Ha koccanás történik, először is álljunk meg biztonságosan, kapcsoljuk be az elakadásjelzőt, és húzódjunk le az út szélére. Ellenőrizzük, nincs-e sérült; ha igen, azonnal hívjunk mentőt. Tegyünk ki elakadásjelző háromszöget a helyszín biztosítására. Ha vita vagy nagyobb kár van, értesítsük a rendőrséget. Dokumentáljunk mindent: fotózzuk a járműveket és a helyszínt, és jegyezzük fel a másik fél adatait. Tanúként maradjunk a helyszínen, adjuk meg elérhetőségünket a hatóságoknak vagy érintetteknek.
Két személygépkocsi ütközött a Törzs utcánFotók: Bordás Béla
Érdemes még hangsúlyozni, hogy mindig maradjunk nyugodtak és udvariasak a helyszínen, hiszen a feszültség csak ront a helyzeten. Soha ne ismerjük el rögtön a felelősséget, inkább várjuk meg a rendőrség vagy a biztosító szakértőjének véleményét. Végül, ha lehetséges, cseréljünk biztosítási adatokat és értesítsük saját biztosítónkat minél hamarabb, hogy gördülékenyen intéződjön az ügy.
Szörnyű tragédia: egy 9 éves kislányt gázoltak halálra (fotók, videó)
Még hazudni se tudtak rendesen a kerékpárokról - balek módon bukott le a két férfi
Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa
Ajánljuk még:
Szabolcs-Szatmár-Bereg tele van páratlan látnivalókkal, gyönyörű helyekkel, s kitűnő hotelekkel, szállodákkal. Ám sajnos akad néhány minősíthetetlen szállás is
Megyei szállások, ahol a londiner helyett csótányok fogadják a vendégeket
Ha elég körültekintőek vagyunk, elkerülhetjük ezeket.
Ha saját magunknak foglalunk hotelt, panziót vagy apartmant, mindig érdemes előre megnézni a hely értékeléseit. Vármegyénkben sokféle szállás közül lehet válogatni igény és pénztárca szerint, a diákszállótól kezdve a többcsillagos hotelig. Ezek többsége kiváló szolgáltatásokkal és remek körülményekkel várja a turistákat, akad azonban néhány ellenpélda. De ha résen vagyunk, elkerülhetjük ezeket.
A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Két fiatalt is őrizetbe vettek Szabolcsban
Megállították a szabolcsi zsaruk a 17 éves fiatalt, és jött a meglepetés
A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság munkatársai vontak intézkedés alá augusztus 11-én egy sonkádi lakost, aki az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel.
A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Baleset történt a vármegyeszékhelyen
Baleset történt Nyíregyházán. A 41-es főút bevezető szakaszán egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.
A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.