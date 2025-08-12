Törzs utcai ütközés – két személyautó találkozása lassította a forgalmat (fotók)

Ma délután a Törzs utcán két személygépkocsi ütközött, személyi sérülés nem történt. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Két személyautó ütközött a Törzs utcán

Fotók: Bordás Béla

Két személyautó ütközött a Törzs utcán

Ha koccanás történik, először is álljunk meg biztonságosan, kapcsoljuk be az elakadásjelzőt, és húzódjunk le az út szélére. Ellenőrizzük, nincs-e sérült; ha igen, azonnal hívjunk mentőt. Tegyünk ki elakadásjelző háromszöget a helyszín biztosítására. Ha vita vagy nagyobb kár van, értesítsük a rendőrséget. Dokumentáljunk mindent: fotózzuk a járműveket és a helyszínt, és jegyezzük fel a másik fél adatait. Tanúként maradjunk a helyszínen, adjuk meg elérhetőségünket a hatóságoknak vagy érintetteknek.